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Haberler Çanakkale Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi!

Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi!

Çanakkale'ye bağlı Gelibolu ilçesinde dün akşam 21.00 sularında gerçekleşen kazada, Gelibolu-Eceabat karayolu üzerinde seyir etmekte olan Mustafa Tekiroğlu idarsindeki otomobil yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Bariyerlere çarpan araç hurdaya döndü. Kazaya şahit olanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, Tekiroğlu'nu tanınmaz hale gelen aracın içinde sıkışmış bir vaziyette buldu. Sıkıştığı yerden güçlükle çıkarılan talihsiz sürücünün hayatını kaybettiği öğrenildi.

DHA

25.08.2022, 16:01

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü Mustafa Tekiroğlu hayatını kaybetti.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Gelibolu-Eceabat kara yolunun 1915 Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü yakınlarında meydana geldi.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

Gelibolu'dan Eceabat ilçesi yönüne giden Mustafa Tekiroğlu yönetimindeki 17 ACG 872 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

Bariyerlere çarpan araç yoldan çıktı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Tekiroğlu, araçta sıkıştı.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

İtfaiye ekibi tarafından araçtan çıkarılan Tekiroğlu'nun, hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağanak öldürür mü demeyin! Yağmurdan kayganlaşan yolda feci şekilde can verdi

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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