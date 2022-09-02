  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çanakkale'de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika... Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında otomobil ile karşı şeritten gelen kamyonet çarpıştı. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

02.09.2022, 17:07

Çanakkale’de otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika olay, Çanakkale'de Ezine-Bayramiç karayolunda saat 07.50 sıralarında meydana geldi. 17 TN 128 plakalı otomobil sürücüsü Fırat Kunduz (25), karşı şeritten gelen Süleyman Özdemir yönetimindeki 34 YH 1119 plakalı kamyonetle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, araç sürücüleri ve kamyonette yolcu olarak bulunan Kemal Taşar yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Ezine Devlet Hastanesine sevk edildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA