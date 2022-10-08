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Haberler Çanakkale Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Çanakkale'ye bağlı Biga ilçesinde meydana gelen kaza süt tankeri ile otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil içinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

08.10.2022, 14:40

Süt tankeri ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Yaşlı kadın feci şekilde can verdi!

Çanakkale'nin Biga ilçesinde süt tankeri ile otomobilin karıştığı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, dün Biga ilçesine bağlı Paşaçayı köyü ile Bezirganlar köyü arasında meydana geldi. 59 LH 646 plakalı süt tankeri ile 17 LC 099 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan otomobildeki 4 yaralı, Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan 83 yaşındaki Mahiye Çeneli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, kazada ölen Mahiye Çeneli'nin Lapseki ilçesine bağlı Eçialan köyünden olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün köy camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi.

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