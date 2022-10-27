Rekortmen dalgıç boyu kadar akya yakaladı

ÇANAKKALE'DE tüpsüz olarak zıpkın ile 20 metre derinlikte serbest dalış yapan rekortmen dalgıç Müjdat Turan (49) 47 kilogram ağırlığında 1 metre 80 santim boyunda akya balığı avladı. Turan, geçtiğimiz günlerde Bozcaada açıklarında boğazın derin sularına daldı. Dipte avını bekleyen Turan, 20 metre derinlikte yaptığı dalışta, dev bir akyaya atış yaptı. Turan, vurduğu 47 kilo ağırlığında ve 1 metre 80 santim boyundaki dev balığı çıkarabilmek için yaklaşık 1 saat mücadele etti. Turan, "Yoruldum ama başardım" dedi.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN