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Haberler Çanakkale Komsu cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

Komsu cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı

6.11.2022

Komsu cinayetinde 3 şüpheli tutuklandı
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde geçtiğimiz çarşamba günü Recep A. (70), kurutmaya bıraktığı mısırlarına hayvanlarının girdiğini iddia ettiği Hüseyin Geçer ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Recep A. Hüseyin Geçer'i (63) av tüfeği ile öldürdü. Cinayetin ardından kaçan Recep A'nın olayın ardından köy muhtarını arayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep A. sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda, Recep A'nın oğlu C.A. ile yakını olduğu R.D'nin de cinayetle ilgisi olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

■ ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
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