Çanakkale’den bir dev geçti! Boğaz, onun için trafiğe kapatıldı

Filyos Limanı açıklarında derin denizde boru indirme işlemi yapan 373 metre boyundaki "Castorone" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Zonguldak'ın Filyos Limanı'ndan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere yola çıkan Bahama Adaları bayraklı 39 metre genişliğinde ve 56 bin 529 groston ağırlığındaki gemi, Marmara Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na girdi. Dev gemi yaklaşık 1,5 saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Çanakkale Boğazı, geminin geçişi nedeniyle Ege'den Marmara'ya transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bu gemiye, boğaz geçişinde Nene Hatun Acil Durum Müdahale gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3", "Kurtarma-13", "Kurtarma-15", "KIYEM-1" ve "KIYI EMNİYETİ-9" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botları eşlik etti.

Gemi, 4 Temmuz'da Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak boruları derin deniz tabanına yerleştirmek üzere Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Filyos Limanı'na gitmişti.