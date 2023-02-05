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Haberler Çanakkale Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Çanakkale'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim bir gün yapılmayacak. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelindeki olumsuz hava şartları ve kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 Şubat Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi.

İHA

05.02.2023, 18:41

Çanakkale’de kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Çanakkale'de yarın olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve beklenen kar yağışı sebebiyle 6 Şubat 2023 Pazartesi günü, ilimiz genelinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilecektir. Yine il genelinde köy okullarımızda da (bu okullarda görev yapan öğretmenlerimizin birçoğu il ve ilçe merkezlerinden günübirlik bu okullara gidip geldikleri ve öğrencilerinin büyük kısmı eğitime taşıma yoluyla eriştikleri için) yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verilecektir. Taşımalı eğitim dışındaki eğitime ara verilmesi kararı, oluşan şartlara göre ilçe bazında Kaymakamlıklarımızca değerlendirilerek alınacak olup, bu kararlar en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca, aynı gün il genelinde, hamile personeller ile engelli personeller 1 gün idari izinli sayılacaklardır" denildi.
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