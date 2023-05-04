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Çanakkale Eceabat'ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Saros Körfezi yakınlarında Çanakkale açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 18.31 km derinliğinde meydana gelen deprem, çevre illerde hissedildi.

04.05.2023, 09:47

Çanakkale Eceabat’ta 4.2 büyüklüğünde deprem

Çanakkale açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi Saros Körfezi'nde, saat 04.50'de, 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deprem, yerin 18 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

"OLUMSUZ BİR DURUM YOK"

Çanakkale Valiliği'nden deprem sonrasında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün saat 04.50'de Saros Körfezi, Eceabat merkezli 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş olup alınan ilk bilgilere ve yapılan taramalara göre ilimizde herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.

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