Çanakkale’den acı bilanço!

Çanakkale'nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınındaki ormanlık alanda önceki gün, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Hala söndürülemeyen yangın 15 kilometrelik bir hatta etkili olurken, yerleşim yerlerini de tehdit etmeye başladı. Gün boyu devam eden müdahalelere rağmen rüzgarın hızının saatte 70 kilometreye ulaşması çalışmaları güçleştirdi. Bu yüzden de köyler ve çevre okullar boşaltıldı.

9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangında, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve AFAD Başkanı Vali Okay Memiş çalışmaları yerinde koordine etti. Yerleşim alanlarının tehdit altında olmasından dolayı 9 köy tahliye edildi. Ayrıca yapılan açıklamalara göre bölgeye çok sayıda ekip ve STK'lerden 2 bin 960 personel, 8 uçak, 28 helikopter, 240 arazöz, 77 su tankeri, 445 araç ve iş makinesi sevk edilecek. Eceabat'ta çıkan yangın içinde müdahaleler başladı.

DAHA FAZLA ÇALIŞACAKLAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaklaşık 1500 hektarlık bir alanda parça parça yangınlar olduğunu, alevlerin etrafını çevirdiklerini söyledi. Yangın nedeniyle yoğun dumanların oluştuğunu dile getiren Yumaklı, "Ancak buraya geldiği zaman enerjisinin düşmesini bekliyoruz. Bundan sonra arkadaşlarımız mümkün olduğu kadar başka herhangi bir yere sıçramaması için çalışacaklar" dedi.

YANGINDAN 95 KİŞİ ETKİLENDİ

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca da Çanakkale'deki orman yangınına yönelik bilgi verdi. Bakan Koca, Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkiinde başlayıp hızla yayılan yangından şu ana kadar 95 kişinin etkilendiğini, durumu ciddi olan kimsenin bulunmadığını açıkladı. Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'ndeki 21 hastanın Erzin ve Lapseki'deki devlet hastanelerine nakledildiği bilgisini veren Koca, 75 ambulans ve 4 UMKE ekibinin bölgede hazır beklediğini söyledi.