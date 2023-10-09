CHP’li belediyeye tepki yağmıştı! Çanakkale’deki Atatürk büstü kaldırıldı

Çanakkale Kahramanları Parkı'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkilere neden oldu. Tepkiler sonrası büst, yeniden gözden geçirilmek üzere kaldırıldı.

CHP yönetimindeki Çanakkale Belediyesi'nce 60'ıncı Uluslararası Troya Festivali etkinlikleri kapsamında; Çanakkale Kahramanları Parkı inşa edildi. İçinde Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büstü başta olmak üzere Çanakkale Savaşları'nda savaşan ve şehit düşen Mehmetçikleri temsilen yapılan asker büstünün yanı sıra Ezineli Yahya Çavuş, Mehmet Akif Ersoy, Hafız Hamdi Dumrul, Selma Rıza Hanım, Tophaneli Hakkı Bey ve Cevat Çobanlı'nın büstünün yer aldığı parkın açılışı, 13 Ağustos'ta yapıldı. Parktaki kaidesi ile 180 santimetrelik döküm fiberglass Atatürk büstü ise sosyal medyada eleştirilere konu oldu. Atatürk'e benzemediği ileri sürülen büst, tepkiler sonrası revize edilmek üzere kaldırıldı.

Çanakkale Belediyesi'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada "Çanakkale Kahramanları Parkı'nda bulunan Atatürk Heykeli; eleştiriler üzerine sanatçı tarafından yeniden gözden geçirilmek üzere alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.