Mustafa Kemal Atatürk’ün imzaladığı harita ortaya çıktı

Cumhuriyetin 100'üncü yılına geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki birçok yeni bilgi ve belgelerin ortaya çıkmaya devam ettiğini belirten Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdürü Doç. Dr. Barış Borlat, "Bunların bir tanesi de Çanakkale cephesine aittir. Çanakkale Cephesi esnasında Mustafa Kemal Atatürk özellikle 8 Ağustos 1915 tarihinde atanmış olduğu Anafartalar Grup Komutanlığı esnasında kendi emri altında bulunan bölgedeki Grup Kumandanlığındaki Topçu Subaylığını yürüten Mehmet Ali Bey'e bir harita imzalamıştır" ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA HAYATINI KAYBETMİŞ

Doç. Dr. Barış Borlat ayrıca "Bu imzalamış olduğu haritanın arkasında ifade aynen şudur; 'Kardeşim Mehmet Ali Bey'e. Aslında buradaki enteresan olan şey şudur. Çanakkale Cephesinde Mustafa Kemal tarafından imzalanan ve bugüne kadar hiçbir bilgimizin olmadığı harita ilk defa ortaya çıkmıştır. Ancak işin enteresan tarafı aslında bu haritanın imzalanmasından sonra başlamıştır. Mustafa Kemal Çanakkale Cephesinde Anafartalar Grup Kumandanı Mehmet Ali Bey'e imzalamış olduğu bu harita sonrasında, Mehmet Ali Bey Kurtuluş Savaşına katılmış. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra İstanbul'a kendi bulunduğu ikamet adresine dönmüş ve İstanbul'da hayatını kaybetmiştir. Ve Mustafa Kemal'den aldığı bu harita ise eşi tarafından Bülent Tercan Bey'e ulaştırılmıştır. Bülent Tercan, Mustafa Kemal imzalı bu haritayla Eceabat'ta Maydos Hastanesinde doktorluk yaparken, kendisi haritayı almak suretiyle Gelibolu Yarımadası'ndaki Mustafa Kemal'in işaretlemiş ve imzalamış olduğu harita ile yarımadayı gezmiştir" dedi.