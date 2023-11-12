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Haberler Çanakkale Fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Fırtına ve sağanak hayatı felç etti

HABER MERKEZİ
Fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Çanakkale Boğazı'nda dün etkili olan fırtına nedeniyle Çanakkale-Kilitbahir, Çanakkale-Eceabat ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerinin geçici süreyle durduruldu. Meteorolojinin Çanakkale için yaptığı şiddetli fırtına ve sağanak yağış uyarısı sonrası, saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi bulan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Bu sebeple seferler durduruldu.

Balıkesir'de, aniden bastıran ve 5 dakika süren sağanak Çayiçi Caddesi'ni dereye çevirdi. Sürücüler, araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti

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