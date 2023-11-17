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Haberler Çanakkale Yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale’de yaşanacak oluşmsuz hava koşulları nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

İHA
Yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.

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