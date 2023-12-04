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Çanakkale’de tefeci operasyonu: 14 gözaltı

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İHA
Çanakkale’de tefeci operasyonu: 14 gözaltı

Çanakkale'de, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma, tefecilik ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına yönelik Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Çanakkale merkez ve ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 14 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda ele geçirilen silahlar, fişekler, delici-kesici ve yaralayıcı aletler ile farklı şahıslar adına kayıtlı çek, senet, tapu, araç ruhsatlarına el konuldu.

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