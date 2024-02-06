  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi dümen arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda kargo gemisi dümen arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda, Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi dümen arızası yaşadı. Bu durum üzerine gemi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demir attı. Yaşanan bu kaza sonucunda çevrede herhangi bir zarar veya tehlike oluşmadığı belirtildi.

DHA
Çanakkale Boğazı’nda kargo gemisi dümen arızası yaptı

Çanakkale Boğazı'nda dümen arızası yapan Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na demir attı.

Yalova'dan Yunanistan'a gitmekte olan 81 metre uzunluğundaki Saint Vincent ve Grenadinler bayraklı 'RISE1905' isimli genel kargo gemisi, öğle saatlerinde Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde dümen arızası yaptı. Sürüklenen geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-15' römorkörleri ve Kıyı Emniyeti-9 botu, sevk edildi. Diğer gemi kaptanları da arıza hakkında bilgilendirildi. Römorkör eşliğinde Karanlık Liman Demir Sahası'na götürülen gemi, alanda demir attı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA