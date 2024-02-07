Hastanede kök hücre kiti skandalı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde bir skandal daha ortaya çıktı. Yaşanan ikinci vurgun skandalı, kıkırdak ve eklem sorunları yaşayan birçok hastanın kök hücre kitlerinin üniversite hastanesinde piyasa değerinin çok üstünde satıldığını ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Hasta yakınlarının ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, kök hücre kitinin satın alınması için doktorlar tarafından yönlendirilen medikal şirket yöneticilerini ve üniversite hastanesinde görevli iki doktoru teknik ve fiziki takibe aldı.

HASTALARI YÖNLENDİRMİŞLER

Yapılan soruşturma kapsamında Tıp Fakültesi Ortapedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Yener Erken ve Doç. Dr. Tolgahan Kuru 'nun hastaları kök hücre kiti satın almaları için daha önce anlaştıkları Tekirdağ'ın Çorlu İlçesi'nde faaliyet gösteren İTS Global Medikal Şirketi'ne yönlendirdiklerini belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 60'a yakın kök hücre uygulamasında kullanılan ve piyasa değeri 200 lira olan kitleri, 20 bin ila 100 bin lira arasında değişen fiyatlarla hastalara satıldığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Hüseyin Yener Erken ve Doç. Dr. Tolgahan Kuru, medikal firma sahibi Ömer Çiçekli firma çalışanları B.C.T. ve Y.C.İ. tutuklandı.

İTİRAF ETTİLER

FİRMA sahibi Ömer Çiçekli, savcılıktaki ifadesinde, söz konusu olan kök hücre kitinin satışına, Doç. Dr. Tolgahan Kuru'nun kendisini yönlendirmesiyle başladığını iddia etti. Süreci tek tek anlatan Ömer Çiçekli yapılan her uygulamadan sonra alınan paranın dörtte üçünün anabilim dalı başkanı Hüseyin Yener Erken'e artan paranın Tolgahan Kuru'ya kendisine ise sadece 6 bin lira kaldığını söyledi. Kök hücre uygulamasından elde edilen paraların, doktorların odalarında çanta ve poşet içinde elden teslim edildiğini aktaran Ö.Ç, elde edilen rakamların çok astronomik olduğunu belirterek, herhangi bir fatura ve makbuz kesmediklerine de ifadesinde yer verdi.