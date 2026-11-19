Haberler İzmir Buca Belediyesi’ne tepkiler büyüyor! Çöp yangınları nefes alamayan vatandaşların kabusu oldu... Buca Belediyesi’ne tepkiler büyüyor! Çöp yangınları nefes alamayan vatandaşların kabusu oldu... İzmir’in Buca ilçesinde çöplüğe dönen boş arazide neredeyse her gün çıkan yangınlar mahalleliyi canından bezdirdi. Buca Belediyesi’ne defalarca şikayette bulunduklarını ancak kalıcı çözüm alamadıklarını öne süren vatandaşlar, evlerine kadar giren dumana isyan etti. Bir mahalle sakininin “Muhabbet kuşum dumandan etkilenerek öldü” sözleri ise yaşanan tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi. İHA









Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazi, bölgede yaşayan vatandaşlar ve esnaf için sorun olmaya devam ediyor. Atıkların biriktiği alanda neredeyse her gün yangın çıktığını belirten vatandaşlar, yaşanan durumu daha önce Buca Belediyesi'ne bildirdiklerini ancak herhangi bir kalıcı çözüm sağlanmadığını söyledi. Bir vatandaş ise evinde beslediği muhabbet kuşunun yangın dumanından etkilenerek öldüğünü ileri sürdü. Duruma tepki gösteren bölge sakinleri, konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını talep etti.



"İZMİR'İN KANAYAN YARASIDIR"



Çöp sorununun yıllardır sürdüğünü söyleyen Faruk Altuntaş, "Belediye bu çöpleri toplamadığından buradaki esnaf kaçış yolu olarak çöplerini buraya döküyor. Bu durum da burada hava ve çevre kirliliğine çokça yol açıyor. Hatta bu dükkanların yanmasına sebep oluyor. Kısa zamanda bir çözüm bulunmasını rica ediyoruz. Defalarca şikayet edilmiş. Çokça şikayet edilmesine rağmen maalesef bir çözüm bulunmadı. Bu durum İzmir'in kanayan bir yarasıdır. Astım ve bronşit hastası olan birçok kişi için büyük bir tehlike arz ediyor" ifadelerini kullandı.

