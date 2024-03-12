Üniversitede korkunç iddia

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde korkunç bir iddia ortaya atıldı. Kız öğrencileri odasına çağırarak taciz etmeye çalıştığı iddia edilen Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi O.S., yürütülen soruşturma kapsamında açığa alındı. Öğretim üyesinin daha önce de taciz şikayetiyle üç kez görevden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı.

Çanakkale'de genç öğrencileri odasına davet etmeye çalıştığı iddia edilen O.S., açığa alındı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi O.S., iddiaya göre, geçtiğimiz yıl yaşanan depremin ardından okulların uzaktan eğitime geçmesiyle Çanakkale'de yaşayan öğrencilerine ders verebileceğini söyledi. Derse aktif katılım sağlayan dört öğrenciden biri olan G.N.İ. bir gün sınıfa girdiğinde diğer arkadaşlarının olmadığını fark etti. İddiaya göre, öğretim üyesi O.S., G.N.İ.'ye odasındaki kitaplarla derse devam etmeyi teklif etti.

UZAKLAŞTIRILMIŞ

G.N.İ'NİN çekingen tavırlarından rahatsız olan öğretim üyesi O.S. iddiaya göre "Bir sorunun var gibi görünüyor. Psikoloji ve rüya tabirleri konusunda eğitimler aldım. İstersen bana yaşadığın olaylardan ve travmalarından bahsedebilirsin" dedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran G.N.İ., odadan ayrıldı. Yaşadığı korkunç anları babasına anlatan G.N.İ., savcılığa başvurdu. G.N.İ. psikoterapi desteği görmeye başlarken, O.S. açığa alındı. O.S.'nin dört yıl önce de taciz şikayetiyle 3 kez görevden uzaklaştırma cezası aldığı, mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü ortaya çıktı.