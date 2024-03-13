Taciz skandalında şikayetçi sayısı arttı

ÇANAKKALE Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde öğrencisine tacizde bulunduğu iddiasıyla açığa alınan öğretim üyesi O.S. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Aynı fakültede eğitim gören M.S., arkadaşı G.N.İ gibi kendisinin de taciz edildiğini ileri sürerek Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

M.S. ifadesinde "Beni odaya çağırıp çok güzel dans ettiğimi söyledi. Sürekli saçlarımla oynuyordu, korkudan hiç kimseye bir şey söyleyemedim" dedi. Cinsel taciz iddiasıyla Rektörlük tarafından açığa alınan öğretim üyesi O.S., hakkında şikayetçi sayısı arttı. Aynı fakültede eğitim gören M.S., Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak yaşadıklarını anlattı.