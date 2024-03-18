50 dakikalık yol 5 dakikaya düştü

Ayvacık- Küçükkuyu yolu kapsamında bulunan Assos ve Troya tüneli imalatlarının tamamlanmasının ardından Assos Tüneli Küçükkuyu arası 12.15 kilometre olan mesafe 2.52 kilometre kısalarak 9.63 kilometreye düştü.

Yolun bölünmüş olarak trafiğe açılması ile yol sürüş konforu artarak, 50 dakika olan seyir süresi de 5 dakikaya indi. Bu durum gidiş geliş olarak çalışan yolda kazaları en düşük seviyeye indirirken can ve mal kaybının da önemli ölçüde önlenmesini sağladı.

309 MİLYON LİRALIK TASARRUF

2023 yılı sonu itibariyle bir yıllık süre zarfında Ayvacık-Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya tünellerini 3 milyon 29 bin 444 araç kullandı. Ayrıca proje ile zamandan 269 milyon lira, akaryakıttan 40 milyon lira olmak üzere toplam da 309 milyon lira tasarruf edildi, karbon salınımı da 5 bin ton azaltıldı.

Projede, 1.693 metre Assos Tüneli ve 4.017 metre Troya Tüneli olmak üzere toplam 5.710 x 2 = 11.420 metre 2 adet çift tüp tünel bulunmaktadır. Proje kapsamında 1 adet köprülü kavşak, 2 adet hemzemin kavşak imalatı yapılmıştır.