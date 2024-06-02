Sürat teknesine uyuşturucu baskını

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ve Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi Gülpınar köyü Kumbağlar Limanı'nda nefes kesen bir operasyona imza attı. Yunan vatandaşı S.S. ve Y.N., Yunan bayraklı 'Nefeli' isimli sürat teknesiyle sahile 11 kilo 900 gram skunk uyuşturucu maddesi bıraktı.

Yunan bayrağı takılı tekneye operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde (Skunk), 2 bin 500 Euro, 5 cep telefonu bulundu

Ardından sürat teknesine bindirilen kasten öldürme suçundan aranan M.T., kasten yaralama suçundan aranan O.T., PKK/KCK terör örgütüne üye olma suçundan aranan H.K., uyuşturucu madde kullanmak suçundan Z.S. ile İran vatandaşı A.E.'nin yurt dışına kaçmasına imkan sağlayan organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. olmak üzere 11 şüpheli jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

UYDU TELEFONU BULUNDU

Yunan S.S. ve Y.N. ile Türk organizatörler A.G., A.K., Ş.E. ve T.A. "Türk Vatandaşı veya Yabancının Yurt Dışına Çıkmasına İmkan Sağlamak ve Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçlarından tutuklandı. İran vatandaşı A.E. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyonda, 11 kilo 900 gram uyuşturucu madde (Skunk), 2 bin 500 euro, 1 uydu telefonu, 5 cep telefonu, 1 sürat teknesi, 2 otomobil ele geçirildi.