Abluka altında dünyaya çağrı: Filistin’e sahip çıkın

S iyonist İsrail devletinin Filistin'de uyguladığı soykırım, abluka ve ambargoya karşı tarihin en büyük filosunu kurarak yola çıkan Küresel Sumud Filosu 'na ait 12 gemi, Yunanistan açıklarındaki uluslararası sularda alıkonuldu. Gözaltına alınan 170 aktivist arasında 20 Türk vatandaşı bulunuyor. Soykırım altındaki Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışan grubun üyelerinden olan ve son röportajını Yeni Asır 'a veren Görkem Duru da Siyonist devlet askerleri tarafından gözaltına alındı. Türk aktivist, gazetemize ulaştırdığı son mesajında " İtalya limanından çıkışımızın 3. gecesinde ciddi bir saldırı altındayız. Dronelar ve jammerlarla bağlantılarımız kesiliyor. Nereden geldiği belli olmayan askeri gemiler etrafımızda geziniyor. Tüm dünya halklarına sesleniyoruz, Küresel Sumud Filosuna ve Filistin özgürlük mücadelesine sahip çıkın" sözleriyle destek çağrısı yaptı.

GÜRLEK İSRAİL'İ HEDEF ALDI

Adalet Bakanı Akın Gürlek ise, İsrail'in Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısının tüm insani değerlerin ve uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğunu ifade etti. Gürlek, söz konusu saldırının İsrail'in hukuk tanımaz tutumunu bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguladı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve beraberindeki yönetimi hedef alan Gürlek, kadın ve çocuk ayrımı gözetmeksizin sürdürülen saldırıların soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları içerdiğini belirtti. Gürlek, bu suçların faillerinin uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap vereceğini kaydetti. İsrail'in daha önce Gazze'ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı döneminde başlatılan soruşturmanın iddianameye dönüştüğünü ve yargılama sürecinin başladığını da hatırlatan Gürlek, bu sürecin Türk adaletinin uluslararası hukuku savunmadaki kararlılığının somut bir göstergesi olduğunu ifade etti. Adaletin tecellisi ve sorumluların cezalandırılması için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelenin sürdürüldüğünü belirten Gürlek, Adalet Bakanlığı olarak Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumlarla eşgüdüm içerisinde vatandaşların hukukunun en güçlü şekilde korunacağını bildirdi. Bakan Gürlek, açıklamasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin İsrail'in uygulamalarına karşı "insanlığın vicdanı olmaya devam edeceğini" vurguladı.

"BU BARBARLIKTIR"

AK Parti Sözcüsü Çelik de, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişimin asil bir insanlık eylemi olduğunu

vurgulayarak, şunları kaydetti; "İnsanlık adına Gazze'ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, 'insanlık ittifakı'nı hedef alan bir barbarlıktır. İsrail'in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz. İsrail, Gazze'ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir. İsrail'in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz."



"İSRAİL'İN HAYDUTLUĞUNU DÜNYA BİLİYOR"

SUMUD Filosu Yönetim Kurulu Üyesi aktivist Ayçin Kantoğlu "18 teknemizle bağlantımız koptu 20 Türk aktivist arkadaşımız gözaltına alınmış haydut İsrail yunan karasularına yakın bir alanda teknelerimize müdahale etti onlardan haber almak istiyoruz hayatlarından endişe ediyoruz. İsrail kanallarında haberleri izliyoruz güya uyuşturucu bulmuşlar biz İsral'in haydutluklarını iyi biliyoruz artık Dünya da çok iyi biliyor. Gazze'de küçük bebeklerin kuvezlerde organları kopartılmış olduğu hastanelere saldırdılar sebep olarak o yerle bir ettikleri hastanelerin güya altında Hamas'ın karargahları vardı. Bu yalanlarını çok iyi biliriz" açıklamasınını yaptı.