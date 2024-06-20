Çanakkale’de alevlerin tehdit ettiği köyler boşaltıldı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde çöplükte başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik ve daha sonra ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı.

Ezine ilçesinde çöplükte çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle önce makilik alana, daha sonra da ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava unsurları ile kara araçları sevk edildi. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleyi sürdürürken, alevlerin tehdit ettiği Ezine'ye bağlı Kiremitoba köyü boşaltıldı. Yangın nedeniyle Kiremitoba köyünün ardından Aladağ köyü de tahliye edildi.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

BOZUK ORMAN ALANI YANMIŞTI

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bozuk orman alanında etkili olan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.

Geyikli beldesi yakınında Kumburun ile Çamoba köyleri arasındaki bir tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayılarak bozuk orman alanına sıçradı.

Yangının fark edilmesinin ardından Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Geyikli Belediyesi ekiplerince müdahale başlatıldı.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş da Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ile olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Vali Aktaş, yaptığı açıklamada, Eceabat ilçesinde büyük bir alanda etkili olan yangını hatırlattı.

Vatandaşların yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesinin çok büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Aktaş, "Herhangi bir yangın fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir." dedi.

Köylülerin de destek verdiği ekipler, yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı.