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Haberler Çanakkale Çanakkale'de damat vahşeti! Kayınpederini öldürdü, karısı dahil 4 kişiyi bıçakladı

Çanakkale'de damat vahşeti! Kayınpederini öldürdü, karısı dahil 4 kişiyi bıçakladı

Çanakale'de cezaevinden kısa bir süre önce çıkan C.B. ailevi nedenlerle çıkan tartışmada kayınpederini, eşini ve eşinin ailesinden 4 kişiyi bıçakladı. Ağır yaralanan kayınpeder kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken C.B. suç aleti bıçakla yakalandı.

AA
Çanakkale’de damat vahşeti! Kayınpederini öldürdü, karısı dahil 4 kişiyi bıçakladı

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi Astsubay Şerafettin Şengören Caddesi'ndeki Kümeevleri mevkisinde gece saatlerinde ailevi nedenlerden çıkan tartışmada C.B, eşi E.B, eşinin babası O.D, dedesi T.A, anneannesi V.A. ve teyzesi G.Ç'yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi.

Ağır yaralanan kayınpeder O.D, olay yerindeki müdahalenin ardından kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ise kentteki hastanelerde tedaviye alındı.

C.B. ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı O.S, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yaklaşık 2 saat sonra Sarıçay çevresinde suç aleti bıçakla yakalandı.

Gözaltına alınan C.B. ve O.S, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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