Bozcaada’da serinlemek için girdiği denizde kayboldu

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde serinlemek içing irdiği denizde kaybolan Figen Er (79) için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Figen Er evinin yakınında bulunan Sulubahçe Plajı'nda denize girdi. Er, aradan geçen zamana rağmen eve dönmeyince yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Sahilde kıyafetleri bulunan ancak kendisinden haber alınamayan Figen Er'i ilk olarak Sahil Güvenlik ekipleri ve adalı dalgıçlar aramaya başladı. İlçe Jandarma ekipleri de çalışmalara karadan destek verdi.

Bozcaada Kaymakamı Mehmet Halit Haydaroğlu ve Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe de Sulubahçe'de yapılan arama çalışmalarını koordine ederek yerinde takip etti. Ekipler hava kararınca arama kurtarma çalışmalarına ara verdi.

Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı, Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi'nde görevli deniz polisi ile İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı.