Nesli tükenme tehlikesi altında! Mako cinsi köpek balığı Çanakkale’de görüntülendi

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde paraketa oltasına dolanmış halde bulunan nesli tükenme tehlikesindeki 'mako' cinsi köpek balığı, kurtarılarak yeniden suya bırakıldı.

Gökçeada'da balıkçılık yapan İlker Özdemir ve arkadaşı önceki gün balık avlamak için teknesiyle denize açıldı. İkili, Kaleköy Limanı açıklarında hareketsiz halde bir balık olduğunu fark etti. Balığa yaklaşan Özdemir, paraketa oltasına dolanan balığın avlanması yasak olan, 3 metre boyunda ve 500 kilogram ağırlığında 'mako' cinsi köpek balığı olduğunu fark etti. Özdemir, 'mako' cinsi köpek balığını sudan çıkardığı anları, cep telefonuyla kaydetti. Özdemir ve arkadaşı, köpek balığını dolandığı oltadan kurtararak yeniden suya bıraktı.

'KÖPEK BALIKLARI, KIYILARA GELEBİLİYOR'

İlk kez böyle bir türle karşılaştığını söyleyen balıkçı İlker Özdemir, "Misinalar balığı boğmuş. Demek ki bu hayvan, bu kadar sığ kıyılarda geziyor. Yaklaşık 40 metre derinlikteki sularda dünyanın en vahşi köpek balıklarından mako cinsi, devasa bir balık. Köpek balıkları, kıyılara gelebiliyor. Bunlar, vahşi hayvanlar. Hayatımda ilk defa bu tür bir balığı kıyıda gördüm. Plajlara gelip, gelmeyeceğini bilmiyorum ama dikkatli olalım" diye konuştu.