Maydos Antik Kenti’nde kurşundan daha tehlikeli 3 bin 400 yıllık sapan taşı bulundu

Biz arkeologlar bazen "en" leri severiz. Bu yüzden de bu kurşun için bölgede yani Gelibolu Yarımadası'nda atılan en eski kurşun diyebiliriz. Biz bu sapan taşlarının ağırlığını da ölçtük. Daha önce 2018 yılında bulduğumuz örnek 43 gramdı, bu kurşun ise 33-34 gram ağırlığında. Ucu da sivri. Bu kurşun bir insana isabet ettiğinde ya delip geçer ya da çok büyük kalıcı hasar verir" dedi.