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Haberler Çanakkale Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sürücüsünün feribota binmek için kuyrukta ilerlediği sırada deponun delinmesi nedeniyle yüzlerce litre motorin yola akınca trafik durdu.

AA
Feribot kuyruğundaki tankerden yüzlerce litre motorin yola aktı

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen akaryakıt tankeri, Lapseki ilçesine geçmek üzere feribota binmek için Kore Kahramanlar Caddesi'nde ilerlediği sırada yoldaki tümseğe depo çarptı.

Delinen depoda yüzlerce litre motorin yola yayılınca emniyet güçleri tarafından tehlike yaşanmaması için yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada, araçlardan yola bulaşan motorinin olduğu bölümden geçen sürücünün kullandığı motosiklet kayarak devrildi.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve karayolları ekipleri, yolun akaryakıttan arındırılması için çalışma başlattı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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