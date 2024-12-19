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Haberler Çanakkale Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, saat 02.05'te transit gemi geçişleri ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Sisin dağılmasıyla ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.

AA

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Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Gece yarısı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 02.05 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Geçişler askıya alındı

Boğazda etkili olan sis nedeniyle Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri geçici olarak durduruldu.

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