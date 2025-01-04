Çanakkale’de 50 firari şüpheli ile 44 insan kaçakçısı şüphelisi yakalandı

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 5 ila 20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası ile yargılanan firari durumdaki 50 şüpheli; emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aralık ayı içerisinde düzenlediği operasyonlarda yakalandı. Açıklamada, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde insan kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 44 zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada; uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 498 şüphelinin yakalandığı belirtilerek asayişin sağlanması, genel güvenlik ve suç işlenmesinin önlenmesi için gerçekleştirilen operasyonlarda ise 19 ruhsatsız tabanca, 400 mermi, 72 adet tarihi eser niteliğinde malzeme, 709 kilogram tütün, 4350 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiği açıklandı.