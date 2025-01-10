Çanakkale Boğazı’nda görüldü! Endişeli bekleyiş başladı

Çanakkale Boğazı'nda, deniz yüzeyinde müsilaj (deniz salyası) oluşumu yeniden artmaya başladı.

Çanakkale Boğazı'nda bazı bölgelerde tekrar görülmeye başlayan müsilajın (deniz salyası) artış göstermesi endişeye yol açtı.

2020 yılında Marmara Denizi'ni etkisi altına alarak büyük bir çevre sorununa yol açan müsilaj, bu yıl Çanakkale önlerinde de gözle görülür hale geldi. Müsilajın yeniden ortaya çıkması, başta balıkçılar olmak üzere endişeye yol açtı.

Bilim insanlarının uzun süredir uyardığı deniz kirliliği ve buna bağlı olarak oluşan müsilaj, özellikle Marmara Denizi'nde ciddi ekolojik zararlara neden olmuştu. Arıtma sularının denize deşarjı ve deniz ulaşımı sağlayan taşıtların oluşturduğu kirlilik, zamanla deniz ekosistemini tehdit eden bir hastalığa dönüştü. 2020 yılında müsilaj, deniz tabanından su yüzeyine çıkarak görünür hale geldi ve bu durum turizm ile balıkçılık sektörlerini olumsuz etkiledi.

Çanakkale Boğazı'nda tekrar görülen ve artış göstermeye başlayan müsilaj, bölgedeki deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemesi konusunda endişeyi de beraberinde getirdi.