Çanakkale yeniden yeşerecek! 5 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

Çanakkale Valiliği himayesinde, Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından desteklenen ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, Büyükanafarta köyünde düzenlenen törende 39 üreticiye toplam 5 bin zeytin fidanı teslim edilerek, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Düzenlenen törene, Eceabat Kaymakamı Murat Çiçek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mustafa Altındağ, İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, daire müdürleri, köy muhtarları ve üreticiler katıldı.