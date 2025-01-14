Çanakkale yeniden yeşerecek! 5 bin zeytin fidanı toprakla buluştu

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, proje ve yangın bilançosuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkarslan, 2024 yılında Çanakkale'de tarımsal alanda zarar oluşturan 45 yangının meydana geldiğini belirterek, "Bu yangınlarda 2 bin 500 dekar ekili, dikili alan ve 3 bin 600 dekar hasat edilmiş tarım alanı zarar gördü. Haziran ayında Eceabat'ta çıkan yangında ise hububat ekili ve hasatı tamamlanmış 1.600 dekar alan ile 1.900 adet zeytin ağacı zarar gördü. Eceabat ve Gelibolu'da yangınlardan etkilenen üreticilerimiz için yüzde 75 devlet, yüzde 25 üretici katkılı olarak 39 üreticimize 5.000 adet zeytin fidanı dağıtıyoruz.

Ayrıca yangın bölgesi için çalışma ve projelerimiz de devam edecektir" dedi.

Türkarslan, projenin hem üreticilerin zararlarını telafi etmeyi hem de gelecekte muhtemel yangınlara karşı doğal bir bariyer oluşturmayı amaçladığını vurgulayarak, proje sayesinde, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanmasının yanı sıra, orman alanları ile tarım arazileri arasında koruyucu bir yeşil kuşak oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.