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Çanakkale'de 10 zehir taciri yakalandı

Çanakkale'de merkez ve Ezine'de uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken binlerce uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de 10 zehir taciri yakalandı

Çanakkale'de Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı tarafından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu örgütlü olarak işlediği tespit edilen şüphelilere yönelik merkez ve Ezine ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çanakkale’de 10 zehir taciri yakalandı

Operasyonlarda 6 bin 136 gram bonzai, 854 uyuşturucu hap, 354 gram metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca, 35 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 37 bin 185 TL suçtan elde edilen nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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