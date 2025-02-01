Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi.



Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.



