  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Çanakkale Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

2021 yılından bu ya Ege ve Marmara Denizi'nde görülen müsilaj Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Kıyı şeridini kaplayan müsilaj özellikle Kordon Boyu'nda yoğunlaştı.

AA

Giriş Tarihi:

Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj, Çanakkale sahillerinde yeniden görülmeye başlandı.

Kentte özellikle lodosun etkisiyle sahile yığılan müsilaj geniş alana yayıldı.

Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

Dalgalarla kıyı şeridini kaplayan müsilaj, Kordon Boyu ile feribot iskelesinde yoğunlaşırken Eceabat ilçesi sahilinde de gözlendi.

Deniz salyası olarak da bilinen müsilaj, boğazın kuzey ve güneyindeki akıntı alanlarında etkisini sürdürüyor.

Çanakkale sahillerinde müsilaj kabusu

Marmara Denizi ile Ege'nin bir bölümünde 2021'den bu yana belirli aralıklarla gözlenen müsilaj nedeniyle "Marmara Deniz Eylem Planı" hayata geçirilmiş, bu kapsamda tonlarca müsilaj denizden pompalarla çekilmişti.

Uygulamasını İndirmek İçin Tıklayınız
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA