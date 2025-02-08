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Haberler Çanakkale Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler iptal!

Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler iptal!

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.

AA

Giriş Tarihi:

Kabatepe-Gökçeada hattındaki seferler iptal!

Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Kabatepe-Gökçeada hattında yarınki tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada, yarın Gökçeada'dan saat 07.00, 13.00 ve 17.00 seferlerinin, Kabatepe'den ise saat 09.00, 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.

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