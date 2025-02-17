İş insanları, Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle deneyimlerini paylaştı

Çanakkale Şehitleri Yerleşkesi'nde düzenlenen fuarın ilk gününde, alanlarında Türkiye'nin önde gelen firmalarının yönetim kurulu başkanları öğrencilerle buluştu.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan'ın moderatörlüğünde düzenlenen "CEO'lardan Gençlere Başarılı Bir Kariyer İçin Tavsiyeler" oturumuna TÜGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Yıldırım, Reysaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Durmuş Döven, NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı konuşmacı olarak katıldı.

Durmuş Döven, öğrencilere bugünden ne olacaklarını kararlaştırmaları tavsiyesinde bulunarak, "İster ot yetiştirin ama en iyi ot yetiştiren sektör lideri olun ya da en iyi teknolojiyi üreten şirketin lideri olun." dedi.

Erkan Güral da gençlere büyük olmak için değil, en iyisi olmak için gayret göstermelerini önererek, "Güçlü ve kararlı olun. Tereddüt etmeyin. Hangi işi sevdiğinizi düşünüyorsanız korkmadan cesaretle girin. Küsmeyin, kendinize kızmayın, pes etmeyin. Bir gün bir yerde mutlaka yaş olarak olgunluğunuz ve hatalardan gelen birikimleriniz sizi istediğiniz yola sokacaktır." diye konuştu.

Gürkan Yıldırım, çok çalışmanın önemine vurgu yaparak, sözlerine şöyle devam etti:

"Çalışmadan maalesef arzu ettiğimiz şekilde refah içinde bir hayat yaşama şansımız yok. Günümüz koşulları çok farklı. 'Beni dinlemezler.' diye düşünmeyin. Siz kendiniz nasıl hayal kurup nasıl bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız eminim kendinizi orada göreceksiniz.

Herkes girişimci olamayabilir, herkes girişimci olacak diye bir kaide yoktur. Girişimcilik çok sıkı bir disiplin, inanmışlık ve sıkı çalışmayı gerektirir. Sonuca gidene kadar ciddi bir süreç gerektirir. Girişimci olmayan arkadaşlar için farklı alanlar var kendilerini geliştirebilecekleri."

"İYİ NİYETLİ OLDUĞUNUZ SÜRECE HATA YAPIN"

Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran da "Sıfırdan Zirveye Girişimcilik" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, ABD'de üniversite yıllarında yaşadığı zorlukların, hayatına kattığı değerleri ve Saran Group'un kuruluş hikayesini anlattı.

Üniversite öğrencilerine, hiç kimsenin hayallerini sınırlamasına müsaade etmemelerini tavsiye eden Saran, "Ben bugün genç olsam teknolojiye ve finansa önem veririm. Her şeyin temeli kendini geliştirmek. Gelecek kaygınız var ama inanın bana bunlar da geçecek. Birinci önceliğiniz sağlığınız, ikinci önceliğiniz kendinizi geliştirmeniz olsun. İyi niyetli olduğunuz sürece hata yapın, yeter ki hatadan öğrenin. Kendini ve hayatı çok ciddi alan insanlar beni rahatsız eder. Rahat olun, kendinize zaman ayırın. Şartlar ne olursa olsun su akar yolunu bulur. " diye konuştu.

Saran, bir soru üzerine sağlıkla ilgili bir sorun olmazsa bir sonraki kongrede Fenerbahçe Kulübü başkanlığına aday olacağını, bunun da en büyük hayali olduğunu söyledi.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, konuşmasının ardından Saran'a günün anısına plaket takdim etti.

Oturumlara dinleyici olarak Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Raif Cergibozan, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ebru Kaya Mutlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.