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Sağanak yağış Çanakkale'de köprüyü çöktürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü çöktü. Ekipler çevrede güvenlik önlemi aldı.

DHA

Giriş Tarihi:

Sağanak yağış Çanakkale’de köprüyü çöktürdü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü çöktü.

Ayvacık ilçesinde etili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bugün, sabaha karşı Ayvacık ilçesinde Balabanlı sahil yolunu Sokakağzı'na bağlayan köprü, sağanak nedeniyle çöktü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Köprüde onarım çalışmasının başlayacağını belirten Koyunevi Köyü Muhtarı Doğukan Acar, sürücüleri köprü onarılana kadar yolu kullanmamaları konusunda uyardı.

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Sağanak yağış Çanakkale’de köprüyü çöktürdü Sağanak yağış Çanakkale’de köprüyü çöktürdü Sağanak yağış Çanakkale’de köprüyü çöktürdü

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