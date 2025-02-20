Çanakkale’de karla mücadele! Kapanan 20 köy yolu için çalışmalar sürüyor

İl Özel İdaresine bağlı Yenice İlçe Özel İdare ekipleri kapanan 20 köy yolunu açmak için çalışmalara başladı. Şuanda kadar karla kapanan 16 köy yolu ulaşıma açılırken, kapalı olan 4 köy yolu ise Yenice İlçe Özel İdare ekiplerince açma çalışmaları devam ediyor.