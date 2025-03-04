Otobüs yoldan çıktı: 40 yaralı

Tur otobüsünün karıştığı kazada geçtiğimiz gün saat 06.00 sıralarında EdirneÇanakkale karayolu üzerinde meydana geldi. Yunanistan'da düzenlenen İskece Karnavalı dönüşü İzmir'e seyir halinde olan 35 KY 340 plakalı tur otobüsü, Gelibolu ilçesi Güneyli köyü yakınlarında yoldan çıktı. İçinde 2 şoför, 44 yolcu olmak üzere toplam 46 kişinin bulunduğu otobüsteki 40 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yolcuların ilk beyanlarına göre İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği ileri sürüldü. Otobüs şoförü Yıldırım Bayazıt'ın ise kaza sırasında uyuduğu iddia edildi.

İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kazanın ardından yaralılar, Çanakkale, Gelibolu ve Lapseki'de hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada otobüs şoförleri dahil yaralanan 40 kişiden 35'inin isimleri de belli oldu. Yaralılar, otobüs şoförü Yıldırım Bayazıt, ikinci şoför Yüksel Özbüyük, yolcular, Hanife Ulamışlı, Ferah Kahya, Fidan Dündar, Kadriye Çolakoğlu, Betül Şencan Atasoy, Talat Atasoy, İlknur Kırçıl Düzenli, Sultan Çoşkun, Havva Temel, Deniz Ertürk, Arif Ertürk, Çetin Umut Ertürk, Ayşen Dokumacı, Ceren Çal, Biray Doğanay, Lara Duygu Bostancı, Yeşim Öncel, Tuğba Minoz, Tevhide Çağıran, Havva Bahçegülü, Erdal Bahçegülü, Toprak Bahçegülü, Selma Şengören, Fatma Korkut, Orhan Duru, Arzu Ayar, Dilek Bulut, Tulga Öz, Ebru Akçınar, Duru Çalıdağı, Göknur Arıkan, Salim Doğru, Gökhan Adamer'in hastanelerdeki tedavileri devam ederken, bazı yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

KAZADAN ÖNCE FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞLAR

40 kişinin yaralandığı tur otobüsünde seyahat edenlerin, 28 Şubat'ta kişi başı 199 avrodan satılan biletlerle İzmir'den İskeçe Karnavalı'na gitmek için Yunanistan'a hareket ettiği öğrenildi. 2 gece 2 gün süren tur kapsamında Kavala, Selanik ve İskeçe şehirlerini gezdikleri belirlenen katılımcıların kazadan önce sosyal medyada paylaştıkları fotoğrafları ortaya çıktı. Tura katılanların, Selanik'teki Atatürk Evi Müzesi önünde ve kaza yapan otobüsün önünde fotoğraf paylaştıkları görüldü.