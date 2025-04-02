Çanakkale’yi avuçlarında hissediyorlar

Yaşayan İnsan Hazinesi' unvanına sahip Dursun Köroğlu, 55 yıldır baba mesleği olan taş işlemeciliği sanatıyla uğraşıyor. Dünyanın Yedi Harikası arasında bulunan İzmir Selçuk'taki Artemis Tapınağı ve Muğla Bodrum'daki Halikarnas Mozolesi gibi birçok tarihi eseri mermere işleyen Köroğlu'nun çalışmaları birçok müze ve sanat merkezinde sergileniyor. Köroğlu'nun Çanakkale Zaferi'nin 100'üncü yılı için 2015 yılında traverten mermer blok üzerine işlediği 'Çanakkale'yi Avucunda Hisset' eseri de Efes Selçuk Kent Belleği Merkezi'nde ziyaretçilere Çanakkale ruhunu yaşatıyor. Toplam 265 kilogram olan, neredeyse Seyit Onbaşı'nın sırtladığı top mermisi ağırlığındaki eser, sağ el görünümündeki Gelibolu Yarımadası'nı temsil ediyor.