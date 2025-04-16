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Çanakkale'de şarampole kayan yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı

Çanakkale'de, yoldan çıkan özel halk otobüsü ve şoförü vinçle kurtarıldı. Otobüsteki 20 yolcu ise kazayı yara almadan atlattı.

DHA

Giriş Tarihi:

Çanakkale’de şarampole kayan yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Baştimur'un kontrolünü yitirdiği 17 H 0059 plakalı özel halk otobüsü yoldan çıktı.

Çanakkale’de şarampole kayan yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı

20 yolcusu bulunan ve sağ tekerlekleri bankete düşen otobüs, hareket kabiliyetini kaybetti. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çanakkale’de şarampole kayan yolcu otobüsü vinçle çıkarıldı

Otobüsteki yolcular yara almadan çıkarken, şoför Hüseyin Baştimur ise araçta mahsur kaldı. Otobüsü vinçle bulunduğu yerden çıkaran ekipler, sürücü Hüseyin Baştimur'u da sıkıştığı yerden kurtardı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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