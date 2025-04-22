SOLOTÜRK ekibi Çanakkale'de öğrencilerle buluştu!

"SİZLERE TÜRK'ÜN, TÜRK MİLLETİNİN GÜCÜNÜ GÖSTERİYORUZ"



SOLOTÜRK ekibini diğer gösteri pilotlarından ayıran en önemli şeyin sadece gösteri pilotluğu değil aynı zamanda savaş pilotluğu da yapmaları olduğunu vurgulayan Binbaşı Murat Bakıcı, "Bizi dünyadaki gösteri takımlarından ayıran en önemli özellik aktif savaş pilotluğumuzun devam etmesi. Diğer görmüş olduğunuz gösteri takımları sadece gösteri yapmakla mükellefler. Gösterileri yapıyorlar, tüm enerjilerini gösteri dünyalarına harcıyorlar.

"İNANILMAZ BİR GURUR" Biz eğer gösteri varsa, söyleşi varsa bayramlıklarımızı siyahları giyiyoruz, sizlerin karşısına gökyüzüne çıkıyoruz. Orada, gökyüzünde sanat icra ediyoruz bizde. Sizlere Türk'ün, Türk milletinin gücünü gösteriyoruz. Görevimiz bittikten sonra tekrar savaş kıyafetlerimizi yeşilleri giyiyoruz. Aktif bütün operasyonlara ve görevlere katılıyoruz. Malum konjektür olarak yaşadığımız toprakların çevresinde bir sürü hadiseler cereyan ediyor. Türk hava sahasını korumanın da gururunu ve mutluluğunu da yaşıyoruz. Ay yıldızlı bayrağımız dalgalandıkça bizlerin maneviyatı arşa çıkıyor. Bu gururu inanılmaz şekilde yaşıyoruz" dedi.