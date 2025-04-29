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Çanakkale’de ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

CENNETE ÜSTEMEL

Giriş Tarihi: Gazete

Çanakkale’de ambulansla otomobil çarpıştı: 7 yaralı
ÇANAKKALE'NİN Biga ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli 7 kişi yaralandı. Çanakkale-Biga kara yolunun Savaştepe kavşağında, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil ile gelen ihbar üzerine hasta almaya giden Biga 112 Sağlık ekibini taşıyan ambulans çarpıştı. Devrilen ambulansın içinde sıkışan yaralı sağlık çalışanları S.Y, R.M, H.A, hastaneye kaldırıldı. Kazada hafif yaralanan otomobildeki 4 kişi de hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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