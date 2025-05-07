Traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi

ÇANAKKALE'NİN Yenice ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Emin Karagöz (80) hayatını kaybetti. Yenice ilçesine bağlı Çal köyünde yaşayan Emin Karagöz, traktörüyle tarlasına çalışmaya gitti. Karagöz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrilirken, sürücü aracın altında kaldı. Kendisinden haber alamayan yakınlarının tarlaya gitmesi üzerine yaşlı adam, devrilen traktörün altında hareketsiz şekilde bulundu. Sağlık ekipleri, Karagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Emin Karagöz'ün cenazesi Çan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.