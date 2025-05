Çanakkale’de feci kaza: Katliam göz göre göre gelmiş

Korkunç kaza Çanakkale Ezine yolu Anıtyağ Mevkiinde meydana geldi. Ağır tonajlı olduğu iddia edilen Oktay Batır, yönetimindeki kamyon, lastiğinin patlaması nedeniyle karşı şeride geçerek İzmir istikametine gitmekte olan Mehmet Altınok yönetimindeki otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Tomrukların ortalığa saçılmasıyla savaş alanına dönen kazada aynı şeritten gelen iki araçta yola savrulan tomrukların altında kaldı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilirken kazada kamyon sürücü Oktay Batır, otobüs şoförü Mehmet Altınok, muavin Semih Atmaca, yolculardan Fatma Bektaş ve Aynur Kocabey olay yerinde hayatını kaybetti.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Ezine Devlet Hastanesine sevk edilen Samettin Kayatekin, Orhan Şale, Kamile Başkurt ise tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. 21 yaralı ise Çanakkale'deki çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kazayla ilgili Ezine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını ve 2 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurmasının ardından kazaya karışan dehşet kamyonuyla ilgili şok bir gerçek ortaya çıktı.

Kamyon sürücüsü Oktay Batır'ın yaklaşık 5 yıldır ailesiyle birlikte Bayramiç'in Ebubekir'ler Köyü'nde ihaleyle ağaç kesimi yaptığı ve her gün Bayramiç - Çanakkale güzergahını kullanarak Organize Sanayi Bölgesi'ne tomruk taşıdığı belirlendi.

Batır'ın kullandığı dehşet kamyonunun ise kazadan bir gün önce bir sürücü tarafından ağır yük taşıması nedeniyle fotoğrafının çekilerek ihbar edildiği ortaya çıktı. Kamyon şoförüne günde iki sefer taşıma yapması için şirket tarafından baskı uygulandığı ileri sürüldü.

YARALILARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

OLAYLA ilgili soruşturma devamdayken, kazada yaralananların isimleri de belli oldu. Kazada Mahsun Aktaş, Niran Kocatürk, Sacit Akarca, İlayda Tokatlı, Abdukhomit Aktamov, Mustafa Can Türkan, Songül Duran, Yüksel Kaya, Hülmü Duran, Bircan Tanberk Cevap, Umut Çakırcı, Osman Can, Emre Can, Halktan Çancı, Süleyman Sancaklı, Umut Turan, Ahmet Başkurt, Mithan Zenger, Sadet Emekçi, Esra Can, Cenk Eriç.