Dört köyü kül eden yangını iki meczup çıkarmış

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 15 Temmuz'da çıkan ve 21 saat sonra kontrol altına alınan orman yangınını akli dengesi yerinde olmadığı tespit edilen 2 kişinin çıkardığı belirlendi.

Naldöken köyü mevkiinde 15 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında orman yangını başladı. Yangında Ayvacık ilçesine bağlı Naldöken, Tuzla, Taşağıl ve Çamköy köyleri etkilendi. Köylerde birçok dam, bahçe, metruk bina, tarım aletleri, traktör ve tarım arazileri yangından zarar gördü.

Yangında, Tuzla köyünde bulunan 1. Murat tarafından yaptırılan restorasyon aşamasındaki 659 yıllık Murad Hüdavendigar Camisi'nin bahçesinde bulunan tarihi mezarlar alevlerden etkilendi. 4 köyün etkilendiği orman yangınında 400'ü ormanlık alan olmak üzere toplam bin 400 hektar alan zarar gördü.

Başlatılan soruşturma kapsamında orman yangınını akli dengesinin yerinde olmadığı tespit edilen M.Ö. (62) ve R.Ö.'nün (75) çıkardığı belirlendi. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.