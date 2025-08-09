Çanakkale'deki yangın büyük ölçüde kontrol altında! Yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." dedi.





Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi. Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.