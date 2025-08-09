Çanakkale'deki yangın kontrol altında! Yanan alanlar ve evler havadan görüntülendi

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kara ekipleri, merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün başlayan ve akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangınla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, "Çanakkale Merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır." dedi.
Yangının büyük oranda kontrol altına alınması nedeniyle hava araçları, Bayramiç'teki yangın bölgesine yönlendirildi. Çok sayıda kara ekibi, yangın sahasındaki çalışmalarına arazözlerle devam ediyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçramış, havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alınan yangınla ilgili 4 şüpheli yakalanmıştı.
HASTANE KISMEN TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Terzioğlu Yerleşkesi ise teknik personel dışında tahliye edildi. ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, "Teknik ve destek personel dışında kontrol amaçlı olarak idari yöneticiler hariç boşalttık" dedi. Yangın bölgesine yakın bir noktada bulunan Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaş ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaş, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde ise hastaların dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliye edildiği öğrenildi.
BAYRAMİÇ İLÇESİNDE DE ORMAN YANGINI BAŞLADI
Sarıcaeli yangınından 4 dakika sonra, Bayramiç ilçesinde dün, tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken ilçeye bağlı Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişi tahliye edildi.
SARICAELİ YANGINI KONTROL ALTINDA; 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Dardanos Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünden çıkan orman yangınının saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındığını, bölgede tedbiren soğutma çalışmalarının yapıldığını belirtti. Ayrıca, Sarıcaeli köyü yakınlarından çıkan yangınla ilgili 4 şüphelinin de jandarma tarafından gözaltına alındığını bildirdi.
BAYRAMİÇ YANGININDA ZARAR GÖREN KÖY VE ORMANLAR DRON İLE GÖRÜNTÜLENDİ
Bayramiç ilçesi Saçaklı köyünde devam eden orman yangınında çok sayıda ev zarar gördü. Bazı evler alevlerin etkisiyle yıkılırken, yangının verdiği zarar ise gün aydınlanınca ortaya çıktı.