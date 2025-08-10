Çanakkale yangını kontrol altında

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki orman yangınlarının, aralıksız süren mücadelenin sonucunda tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise, orman yangınının yaşandığı Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını ve Saçaklı köyünde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirlediklerini bildirdi. Yiğitler köyünde çıkıp, Saçaklı köyüne sıçrayan yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Saçaklı köyünde oturan ve evinin bir bölümü yanan Birgül Civir, "Çok sayıda tavuğum vardı. Yangından geriye 3 tane kalmış" dedi.