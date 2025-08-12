  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde orman yangınlarıyla ilgili gelişmeleri yerinden takip ederek yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Yerlikaya, Çanakkale AFAD İl Müdürlüğü'nde, merkez ve Bayramiç ilçelerinde devam eden orman yangınlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çanakkale'de AFAD'dayız. Merkez ve Bayramiç orman yangınları ile ilgili AFAD il müdürümüzden brifing alıyorum" ifadelerini kullanan Yerlikaya, yangınlarla mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale sürerken, sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle çalışmaların zaman zaman güçleştiği bildirildi. Bakan Yerlikaya'nın ziyaretinin, sahadaki koordinasyonun güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

